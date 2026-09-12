Afrička kuga svinja: Epidemiološka situacija stabilna

Epidemiološka situacija u vezi sa afričkom kugom svinja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica trenutno je stabilna, a prema rečima načelnika Gradske uprave za poljoprivredu Radosava Panića, u poslednjih pola meseca nije registrovan nijedan novi slučaj zaraze.

Iako je trenutno stanje na terenu znatno povoljnije, nadležni organi apeluju na sve stočare da ne smanjuju oprez i da nastave sa doslednom primenom strogo propisanih biosigurnosnih mera. Kako se navodi, ključ uspeha u potpunom suzbijanju ove zaraze leži u strogoj kontroli kretanja ljudi i životinja, redovnoj dezinfekciji uzgojnih objekata, opreme i obuće, kao i u potpunom izbegavanju kontakta domaćih svinja sa drugim životinjama.

Posebno upozorenje upućeno je vlasnicima gazdinstava da ne skrivaju promene u svojim zapatima. Svaka sumnja na pojavu bolesti, kao i eventualne promene u zdravstvenom stanju životinja, mora se odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj službi. Pravovremena reakcija i brza prijava ključni su koraci kako bi se na vreme lociralo potencijalno žarište i sprečilo dalje širenje ove opasne zaraze na teritoriji Srema.

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