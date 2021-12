Mačvanka Violeta Cvetanović u svetskom vrhu

Dok neki smatraju da šminku mahom koriste nesigurne žene, a kako bi prekrile svoje nedostatke, većina misli da se sa šminkom može istaći prirodna lepota. Кroz šminku žena može da izrazi svoj stav, svoju individualnost, stil i kreativnost. Šminka može pozitivno da utiče i na samopouzdanje, a šta sve ženama znači dobro zna 28-godišnja Violeta Cvetanović iz Mačvanske Mitrovice.

Violeta je u takozvanoj “beauty” industriji ili kako bi na srpskom rekli industriji lepote poslednjih devet godina, počela je sa šminkanjem, zatim se edukovala za različite vrste ulepšavanja žena poput nadogradnje veštačkih trepavica ili korigovanje obrva i razne druge tretmane. Sada, Violeta je došla do tog nivoa da svoje znanje i sama prenosi drugima.

-U ovom poslu sada sam već prilično dugo i ono što me i dalje oduševljava jeste mogućnost napredovanja, za onog ko želi da uči, da se usavršava ne postoji granica. Bitno je da znaš šta želiš, da pratiš trendove i da si u toku sa dešavanjima na svetskoj sceni, ali možda najvažnije je da izađeš iz svoje zone komfora – kaže Violeta.

Кada je počela da radi, kaže da se striktno pridržavala određenih pisanih – nepisanih pravila u ovom poslu, međutim vremenom je postala malo opuštenija po tom pitanju.

– Кonkretno što se tiče na primer šminke, nema tu previše nekih pravila, dosta zavisi od želje mušterije, od moje inspiracije, kreativnosti, sve to kada se uklopi uvek se dobije nešto lepo. Sa trepavicama je malo drugačije, tu ipak treba poštovati određene pravila i ja sam često vodila „rat“ sa mušterijama koje su imale neke, hajde da se tako izrazim, čudne ili preterane zahteve. Uglavnom sam tu da ih ispunim sve, ali nije u tome poenta, važno je da i mušterija može to da iznese na najbolji mogući način. Često kažem da u ovom poslu moraš biti i psiholog, da ispratiš i kako ti je mušterija ušla u salon, kako se nosi, kako se ponaša, priča, jer ne može neko ko je blag i nežan da na pravi način ponese jaku šminku, crveni karmin i slično – objašnjava Mačvanka.





Vrlo je važno da šminka isprati simetriju i crte lica žene, a za to je, kako kaže Violeta, najbolji učitelj iskustvo.

– Sama sam svedok da ništa ne može da se postigne preko noći, bez obzira koliko ovaj posao nekome može delovati lako. Mora se imati osećaj za finese, steći rutina, a to sve dolazi sa vremenom. Naravno, veliku ulogu, ali ne i presudnu ima i talenat, jer ko ga ima on dosta brže uči i sve mu generalno dosta lakše ide od ruke – priča ona.

Šminka je nekada bila luksuz, a sada je za većinu žena obična dnevna rutina. Sve češće se žene igraju sa šminkom, ističu i naglašavaju svoje lepe crte, a prikrivaju nedostatke. Na taj način imaju veće samopouzdanje i sigurnije su u sebe, što Mačvanka posebno voli kada je njen posao u pitanju.

Osim šminkanja, Violeta dosta svog vremena posvećuje nadogradnji trepavica, a već ima i status edukatora i redovno drži obuke budućim koleginicama.

– Кada sam počela da posvećujem pažnju trepavicama imala sam jasanu viziju šta želim da postignem, a to je da savladam tehniku i da se takmičim, jer mislim da se kroz takmičenja nauči najviše, a ujedno i dobiješ jasniju sliku do kog nivoa si napredovao. Ja sam do sada uzela učešće na oko 20ak mahom internacionalnih takmičenja, a skoro isto toliko imam i priznanja osvojenih na istim. Sećam se kada sam otišla na prvo takmičenje, nisam imala velika očekivanja, prosto bio mi je cilj da pobedim sama sebe, da savladam stah, tremu. Nadmetanje je održano u Hrvatskoj, a učešće je uzelo oko 100 takmičara iz celog sveta. Bilo je to za mene jedno vrlo uspešno iskustvo, jer ne samo da sam izašla iz te svoje zone komfora, već sam osvojila drugo mesto u jednoj od tri kategorije u kojima sam se takmičila. To iskustvo mi je bilo vetar u leđa i pravi podstrek da nastavim dalje. Inače, ja uvek kažem, da imam takmičarski duh kao i moj tata i sada zaista uživam u takvim dešavanjima. – kaže Violeta i dodaje – u Srbiji takmičenja u nadogradnji trepavica nisu toliko zastupljena, mislim da devojke koje se bave ovim poslom, možda ne shvataju njihov značaj, ali i to se polako menja u poslednje vreme. Lično ja, sa još dve koleginice sam nedavno održala prvo online takmičenje u Srbiji. Nije bilo lako organizovati tako nešto, ali smo uspele i mislim da je prošlo vrlo uspešno. Takmičenje je imalo međunarodni karakter i okupilo je oko 40 učesnika.

Od svih takmičenja na kojima je nastupala, ona kao najveći uspeh navodi ulazak sa svojim modelom u top pet na Svetskom prvenstvu u nadogradnji trepavica. Finale je već bilo u planu da se održi i to u Parizu, međutim zbog epidemije virusa kovid 19 još uvek je na čekanju.

– Bila sam više nego oduševljena kada sam saznala da sam među najboljima na svetu i jedva čekam da se održi i taj završni deo takmičenja. Moram da napomenem, da sam se za to takmičenje pripremala jako dugo, jer osim trepavica, tu je šminka, ali i kostim za modela na kojem sam radila dva meseca. Sve u svemu, bio je to ozbiljan rad, ali se isplatio – dodaje Mačvanka.

Posao kojim se bavi izuzetno voli i uživa u njemu.

– Ono što je jako bitno u ovom poslu jeste naći zajednički jezik sa mušterijom. Generalno rad sa ljudima nije lak, ali može biti zaista pravo uživanje ukoliko je komunikacija dobra. Ja volim svoj posao i ne mogu sebe da zamislim da radim nešto drugo u na primer, nekoj kancelariji ili fabrici – završava Violeta.

D. Tufegdžić

Tekst objavljen u okviru projekta “Seoski divani” koji je sufinansiran sredstvima budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

