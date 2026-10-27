„Znameniti junaci Kupinika“ stižu u Rumu

Kulturni centar „Pećinci“ nastavlja realizaciju projekta „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu“, a drugo u nizu predavanje biće održano u četvrtak, 29. oktobra, sa početkom u 18.00 časova, u Zavičajnom muzeju u Rumi. Ulaz je slobodan.

Projekat je posvećen očuvanju, tumačenju i promociji kulturnog i duhovnog nasleđa srednjovekovnog Kupinika i znamenitih ličnosti iz porodice Branković koje su ostavile dubok trag u srpskoj istoriji.

Kroz seriju od tri predavanja u Kupinovu, Rumi i Sremskoj Mitrovici, publika ima priliku da se bliže upozna sa životom, delovanjem i nasleđem Stefana Slepog Brankovića, Maksima (Đorđa) Brankovića i Jovana Brankovića, čije su sudbine neposredno povezane sa Kupinikom, poslednjom prestonicom srpskih despota.

Njihove ličnosti i nasleđe predstavljaju se iz više uglova – istorijskog, duhovnog i književnog – sa namerom da se publici ponudi celovitija slika o njihovom mestu i značaju u srpskoj srednjovekovnoj istoriji i kulturi.

Projekat je započet 12. septembra na Tvrđavi „Kupinik“ u Kupinovu, u okviru 8. festivala „Dani zmajeva – Kupinik“. Održavanjem drugog predavanja u Zavičajnom muzeju u Rumi priča o Kupiniku i Brankovićima nastavlja svoj put kroz Srem, povezujući ustanove kulture, stručnu javnost i publiku oko zajedničkog nasleđa.

Osnovni cilj projekta je podizanje svesti o značaju kulturnog i duhovnog nasleđa Kupinika kroz obrazovne programe posvećene istorijskim ličnostima, a predavanja su namenjena učenicima, studentima, istraživačima, ljubiteljima istorije i kulturnog nasleđa, kao i svim zainteresovanim građanima.

„Znameniti junaci Kupinika“ predstavljaju nastavak višegodišnjeg programskog ciklusa Kulturnog centra „Pećinci“ posvećenog afirmaciji nasleđa srednjovekovnog Kupinika. Tokom 2024. i 2025. godine realizovana su dva ciklusa projekta „Znamenite žene Kupinika“, kroz koja je publici širom Srema predstavljena uloga žena iz porodice Branković u političkom, duhovnom i kulturnom životu Srbije XV i XVI veka. Novim ciklusom fokus je usmeren na znamenite muške ličnosti dinastije Branković, čime se nastavlja sistematsko istraživanje, interpretacija i predstavljanje nasleđa Kupinika.

Nakon Rume, projekat će biti zaokružen trećim predavanjem u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici.

Projekat „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu“ realizuje Kulturni centar „Pećinci“, a njegovu realizaciju podržali su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opština Pećinci.

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