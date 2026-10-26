U subotu peti festival „Šareni se moj Srem“ – dečje stvaralaštvo u znaku različitosti i zajedništva

Udruženje „Sirmijum grad dece“ organizuje peti festival dečjeg stvaralaštva pod nazivom „Šareni se moj Srem“, koji će biti održan 31. oktobra, sa početkom u 10 časova, u prostorijama stare Osnovne škole „Jovan Popović“.

Udruženje „Sirmijum grad dece“ posvećeno je radu sa decom i mladima uzrasta od 4 do 18 godina, njihovom podsticanju i afirmaciji u različitim oblastima kulture i umetnosti. Festival je prilika da se dečji talenat, stvaralaštvo i kreativnost predstave publici, ali i da se kroz umetnost neguju vrednosti koje nas povezuju. Ovogodišnji festival posvećen je nacionalnim manjinama, njihovim jezicima, kulturi i tradiciji, kao i bogatstvu različitosti koje Srem čine posebnim. U našem Sremu vekovima zajedno žive ljudi različitih naroda, jezika i običaja. Svako od njih čuva deo svoje tradicije, a svi zajedno stvaraju šaroliku sliku zajedničkog života, prijateljstva i međusobnog poštovanja.

Na festivalu će deca govoriti i recitovati na mađarskom, nemačkom, rusinskom i hrvatskom jeziku, pokazujući da svaki jezik nosi svoju lepotu, a da se radost, prijateljstvo i ljubav prema zavičaju razumeju na svim jezicima. Poseban doprinos programu daće Dečji tamburaški orkestar „Srijem“, koji deluje pri Hrvatskom kulturnom centru. Njihovo učešće dodatno će obogatiti festival zvucima tambure i duhom tradicije našeg kraja. U okviru festivalskog programa biće organizovana i prodajna izložba rukotvorina članova Opštinskog udruženja MNRO. Saradnja Udruženja „Sirmijum grad dece“ i Opštinskog udruženja MNRO traje već treću godinu, potvrđujući značaj povezivanja udruženja, međusobne podrške i zajedničkog učešća u kulturnom životu zajednice. Izložba će posetiocima pružiti priliku da upoznaju i podrže kreativnost, trud i umeće članova ovog udruženja. Na taj način festival dodatno promoviše stvaralaštvo, solidarnost i mogućnost da svako, svojim talentom i zalaganjem, doprinese bogatstvu naše zajednice.

-Želimo da deca kroz ovaj festival upoznaju i zavole različitosti, da čuju jezike svojih vršnjaka, upoznaju njihove običaje i shvate da svi zajedno činimo bogatstvo našeg Srema. Naša je želja da odrastaju u duhu tolerancije, prijateljstva i međusobnog poštovanja, čuvajući tradiciju svojih porodica i poštujući tradiciju drugih. Posebno nas raduje što već treću godinu sarađujemo sa Opštinskim udruženjem MNRO, jer verujemo da kulturu stvaramo zajedno i da svako zaslužuje priliku da pokaže svoje sposobnosti, talenat i kreativnost.“ „Šareni se moj Srem“ nije samo festival dečjeg stvaralaštva – to je susret različitih kultura, jezika i običaja, susret u kojem deca svojim talentom i iskrenošću pokazuju da različitost nije prepreka, već bogatstvo. Kroz pesmu, recitaciju, muziku i stvaralaštvo, festival nas podseća da je Srem oduvek bio prostor susreta, zajedništva i dobrih komšijskih odnosa. Jer, kada se dečji glasovi čuju na različitim jezicima, kada se čuvaju običaji i tradicija, a stvaralaštvo postaje most među ljudima, tada naš Srem postaje još šareniji, bogatiji i lepši. Šareni se, moj Sreme – u bojama svojih naroda, jezika, običaja i dečjih snova – ističe predsednica Udruženja „Sirmijum grad dece“, mast. Sandra Štetina.

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