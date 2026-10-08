Najava isključenja struje za petak, 9. oktobar

Za petak, 9. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Laćaračka od br. 15-25 i 28b-42 i b.b.
Laćarak od 09:00 do 11:00 časova
Pinkijeva od br. 1-51 i 2-54 i b.b.
Trive Vitasovića od br. 15-79 i 14-74 i bb
Đure Đakovića od br. 1-47 i 2- 52,53 i bb
Vojvođanska od br. 1-43
Slobodana Penezića od br. 1-49 i 2-46
Mitrovačka od br. 17-61 i 6-56
Prvomajska br: 3, 5, 6, 15, 26 i b.b.
S. Penezića b.b
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Planinska od br. 59-125 i 72-168
Sremskog fronta od br. 35-89 i 32a90
Slavka Vorkapića od br. 85-95 i 110-120
Stefana Lastavice od br. 33-91 i 30-90
Josifa Pančića od br. 5-7 i br. 1