Najava isključenja struje za petak, 9. oktobar

Za petak, 9. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Laćaračka od br. 15-25 i 28b-42 i b.b.

Laćarak od 09:00 do 11:00 časova

Pinkijeva od br. 1-51 i 2-54 i b.b.

Trive Vitasovića od br. 15-79 i 14-74 i bb

Đure Đakovića od br. 1-47 i 2- 52,53 i bb

Vojvođanska od br. 1-43

Slobodana Penezića od br. 1-49 i 2-46

Mitrovačka od br. 17-61 i 6-56

Prvomajska br: 3, 5, 6, 15, 26 i b.b.

S. Penezića b.b

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Planinska od br. 59-125 i 72-168

Sremskog fronta od br. 35-89 i 32a90

Slavka Vorkapića od br. 85-95 i 110-120

Stefana Lastavice od br. 33-91 i 30-90

Josifa Pančića od br. 5-7 i br. 1

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