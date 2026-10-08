Obustava saobraćaja kroz Ljukovo do 10. oktobra

Na državnom putu II B reda broj 126, na deonici Putinci – Inđija, u naseljenom mestu Ljukovo, do 10. oktobra na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju kolovoza, navode „Putevi Srbije“ d.o.o.

Saobraćaj se obustavlja u oba smera, svakodnevno u periodu od 8 do 18 časova, tokom izvođenja prve faze radova.

Trasa preusmerenja saobraćaja će se vršiti od Inđije na državni put IIA-100 prema Staroj Pazovi do naseljenog mesta Golubinci, zatim na državni put IIA-127 i dalje prema naseljenom mestu Putinci. Trasa se odnosi na smer kretanja od Putinaca ka Inđiji i obrnuto.

Van navedenog termina, saobraćaj se odvija dvosmerno, uz smanjenu dozvoljenu brzinu kretanja vozila.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.