  • četvrtak, 8. oktobar 2026.
Obustava saobraćaja kroz Ljukovo do 10. oktobra
Servis
0 Komentara

Obustava saobraćaja kroz Ljukovo do 10. oktobra

8. oktobar 2026. godine

Na državnom putu II B reda broj 126, na deonici Putinci – Inđija, u naseljenom mestu Ljukovo, do 10. oktobra na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju kolovoza, navode „Putevi Srbije“ d.o.o.

Saobraćaj se obustavlja u oba smera, svakodnevno u periodu od 8 do 18 časova, tokom izvođenja prve faze radova.

Trasa preusmerenja saobraćaja će se vršiti od Inđije na državni put IIA-100 prema Staroj Pazovi do naseljenog mesta Golubinci, zatim na državni put IIA-127 i dalje prema naseljenom mestu Putinci. Trasa se odnosi na smer kretanja od Putinaca ka Inđiji i obrnuto.

Van navedenog termina, saobraćaj se odvija dvosmerno, uz smanjenu dozvoljenu brzinu kretanja vozila.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Za dan otkriveno 380 saobraćajnih prekršaja u Sremu
categories_image
Bez vode više ulica u Sremskoj Mitrovici, normalizacija oko 15 časova
categories_image
MUP upozorava vozače električnih trotineta: Ovo su pravila koja moraju da poštuju
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 8. oktobar
categories_image
Otkriveno je 240 saobraćajnih prekršaja
categories_image
Radovi na putu Subotište – Donji Tovarnik do kraja oktobra
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za čet...

categories_image

Servis

Radovi na državnom putu

categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt