Najava isključenja struje za petak, 7. februar

Za petak, 7. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 10:30 do 11:30 časova

Zmaj Jovina od broja 61 do 93, od 70 do 152 i bb

Filipa Višnjića od broja 27 do 33 i od 18 do 32

Divoš od 12:00 do 014:00 časova

celo naseljeno mesto

Erdevik od 09:00 do 10:00 časova

Karađorđeva od broja 27 do 77 i od 28 do 86

Proleterska od broja 3 do 95, od 2 do 82a i bb

Osnovna škola “Sava Šumanović” – ul. Svetog Save broj 4

Sremska od broja 5 do 47, od 2 do 66 i bb

Živojina Mišića od broja 25 do 87 i od 24 do 88a

Janka Čmelika od broja 29 do 69, od 38 do 84 i b.b.

Vikend naselje “Moharač” b.b.

Poljoprivredni objekat “Agrokultura” – Vikend naselje “Moharač” b.b.

Fruškogorska od broja 1 do 71 i od 2 do 78

Milanke Branković od broja 1 do 17, od 2 do 14 i b.b.

Svetog Save od broja 31 do 135, od 32 do 128

Grobljanska od broja 1 do 21, od 4 do 16 i b.b.

Vojvođanska od broja 1 do 83 i od 2 do 92

Nikole Tesle od broja 19 do 65 i 34 do 76

Cara Dušana broj 28

Erdevik od 10:30 do 11:30 časova

Janka Čmelika od broja 1 do 31 i od 2 do 36

Masarikova od broja 1 do 31 i od 2 do 28

Kralja Petra prvog od broja 31 do 87, 32 do 88 i bb

Bazna stanica “Erdevik” – ul. Kralja Petra prvog b.b.

Bazna stanica mob. telefonije – ul. Kralja Petra prvog b.b.Janka Čmelika od broja 1 do 31 i od 2 do 36

Masarikova od broja 1 do 31 i od 2 do 28

Kralja Petra prvog od broja 31 do 87, 32 do 88 i bb

Bazna stanica “Erdevik” – ul. Kralja Petra prvog b.b.

Bazna stanica mob. telefonije – ul. Kralja Petra prvog b.b.

Nova Bingula od 10:30 do 11:30 časova

celo naseljeno mesto

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X