Obeležen Svetski dan čistih ruku

Predškolska ustanova “Jelica Stanivuković Šilja”, u saradnji sa Domom zdravlja Šid, realizovala je edukativne aktivnosti sa najstarijom grupom u objektu „Zvončica“, kao i sa decom u vrtićima u Erdeviku.

Kroz razgovor, demonstraciju i praktične aktivnosti, deca su imala priliku da nauče zašto je važno redovno i pravilno prati ruke, u kojim situacijama je to posebno značajno i kako na taj način čuvamo svoje zdravlje i sprečavamo širenje mikroorganizama. -Zahvaljujemo se saradnicima iz Doma zdravlja na podršci i zajedničkom doprinosu razvijanju zdravstvene kulture i odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju od najranijeg uzrasta – poručuju iz Predškolske ustanove.

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