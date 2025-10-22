Predavanje o samopregledu dojki u Šidu

Povodom oktobra – meseca borbe protiv raka dojke, u Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ u Šidu, u četvrtak, 23. oktobra biće održano predavanje pod nazivom „Samopregled dojki“, sa početkom u 14 časova. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena, ali uz pravovremeno otkrivanje – izlečenje je moguće. Cilj predavanja je da se podigne svest o važnosti redovnog samopregleda i preventivnih kontrola.

Organizatori poručuju ženama da upoznaju svoje grudi, jer samopregled jednom mesečno može spasiti život, redovno odlaze na kontrole – mamografija i ultrazvuk su njihova sigurnost, ne zaborave da briga o sebi nije sebičnost, već snaga.

Pod sloganom „Prevencija počinje od nas samih“, predavanje ima za cilj da ohrabri žene da vode računa o svom zdravlju, podrže jedna drugu i šire svest o značaju ranog otkrivanja raka dojke.

