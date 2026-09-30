  • sreda, 30. septembar 2026.
Projekcija filma „Sunce i beton“ u Sirmiumartu
Sremska Mitrovica | Zabava
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Projekcija filma „Sunce i beton“ u Sirmiumartu

30. septembar 2026. godine

Film „Sunce i beton“, u režiji Dejvida Vnenta, biće prikazan u sredu, 30. septembra, u 20 časova u Sirmiumartu, Stari šor 92 Sremska Mitrovica.

Radnja vodi publiku u stambeno naselje Berlin-Gropijusštat tokom najtoplijeg leta 2003. godine. Parkovi zaudaraju na pseći izmet, na svakom koraku su ostaci razbijenog stakla, dok po ćoškovima stoje dileri. U takvom okruženju, čini se da postoje samo kriminalci i njihove žrtve.

Lukas, Đino i Julijus pripadaju ovoj drugoj grupi. Dok u parku kupuju travu, postaju svedoci sukoba dilerskih bandi. Lukas dobija batine i mora da plati reket od 500 evra, a pitanje kako će se trojica mladića snaći u situaciji u kojoj su se našli vodi priču do njenog kraja.

Film traje 119 minuta.

„Sunce i beton“ osvojio je Bavarsku filmsku nagradu 2022. godine za najbolji scenario i filmski dizajn, kao i brojna druga priznanja u Nemačkoj.

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