Tokom vikenda otkriveno 365 saobraćajnih prekršaja

Za vikend, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Rume, Sremske Mitrovice, Šida, Stare Pazove i Inđije, evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno šest osoba.
Otkriveno je 365 saobraćajnih prekršaja, dok je 58 vozača isključeno iz saobraćaja.
Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.