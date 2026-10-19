Tokom vikenda otkriveno 365 saobraćajnih prekršaja

Za vikend, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Rume, Sremske Mitrovice, Šida, Stare Pazove i Inđije, evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno šest osoba.

Otkriveno je 365 saobraćajnih prekršaja, dok je 58 vozača isključeno iz saobraćaja.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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