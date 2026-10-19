Najava isključenja struje za utorak, 20. oktobar

Za utorak, 20. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Ribarske obale od br. 2-26
Žitni trg od br. 10-22 i b.b.
Đure Jakšića od br. 1-3 i 7-23 i 6-26
Zanatlijska od br. 1-3 i 11-13 i 2-34
“Zlatni Jelen” – poslovni prostori – Đure Jakšića
Muzejska od br. 1-7
Dispanzer na Savi – 3. zdravstvena stanica – Promenada b.b.
Crkva – ul. Muzejska – Promenada b.b.
Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:30 časova
Kralja Aleksandra Karađorđevića br. 1
Petra Preradovića od br. 60-74
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Svetla
Puškinova od br. 1-11 i 2-16
Muzejska br. 9
Promenada br: 1a, 3-9, 13, 34 i b.b.
Žitni trg od br. 5-29 i 24-32
Solarski trg br. 8
28.marta od br. 12-18 i 13-17 i b.b.
Zelena pijaca (deo)
Sremska Mitrovica od 11:45 do 13:45 časova
Petra Preradovića od br. 69-121