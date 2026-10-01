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Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu, povređeno 12 osoba
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Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu, povređeno 12 osoba

1. oktobar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume, Šida, Inđije i Pećinaca, evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno dvanaest osoba.

Otkriveno je 157 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 25 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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