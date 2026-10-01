Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu, povređeno 12 osoba

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume, Šida, Inđije i Pećinaca, evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno dvanaest osoba.
Otkriveno je 157 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 25 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje.
Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.