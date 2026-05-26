Svinjarsko povečerje čuva sećanje na život predaka

“Svinjarsko povečerje” u Donjem Tovarniku je već tradicionalno poslednja manifestacija u okviru sedmodnevnog obeležavanja Dana opštine Pećinci, letnjeg Svetog Nikole. Manifestacija čuva sećanje na način života predaka, sremskih svinjara, a organizator je Udruženje žena “Sunčev cvet” iz Donjeg Tovarnika, dok je pećinačka lokalna samouprava pokrovitelj Povečerja od samog početka.

Manifestaciju je posetio i predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, koji je istakao da je svest o tome ko su i kakvi su nam bili preci izuzetno značajna za očuvanje identiteta lokalne zajednice.

-Želimo sa ovog mesta da našim građanima, a pre svega našoj deci, pošaljemo jasnu sliku o tome kako se nekada živelo u ovim našim krajevima. Da to ne ode u zaborav i da naša deca znaju kako su njihovi preci ovde živeli, kako su odgajani i kako su se snalazili u životu, da bi oni danas imali ovako dobre uslove za život – izjavio je predsednik Đokić.

Posetioci su imali priliku, po deveti put, da se podsete u kojim uslovima su svinjari nekada živeli, a to najbolje ilustruje Svinjarska koleba, sjajan primer narodnog graditeljstva smešten u dvorište tovarničkog lovačkog doma.

Organizatori su priredili i demonstraciju tradicionalnog topljenja čvaraka, spremanja kavurme, kao i pripreme tarane, jela na koje su se sremski svinjari prehrambeno najviše oslanjali.

Predsednica UŽ “Sunčev cvet” Leposava Stepanović ističe da je sušena testenina, tarana, bila dugotrajna i zbog toga dragocena za svinjare, koji u to vreme nisu imali frižider. Tako su, kako je objasnila, u večernjim časovima, nakon napornog radnog dana, mogli da iskoriste luk, sušenu slaninu ili kobasice, šta je već kome bilo na raspolaganju, da pripreme ovo hranljivo i ukusno jelo. Po rečima Laposave Stepanović, udruženja žena čine jednu od okosnica ove manifestacije.

U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su učenici Osnovne škole “Slobodan Bajić Paja” iz Donjeg Tovarnika i Dečji hor “Krin” iz Jarka, a u okviru manifestacije za najmlađe je priređena prigodna umetnička radionica. Podršku u realizaciji Svinjarskog povečerja pružili su Mesna zajednica Donji Tovarnik i Kulturni centar Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.