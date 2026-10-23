Raspisan 16. konkurs za najlepšu pesmu o vinu

Koliko god da u turbulentnim vremenima nije lako održati kontinuitet, posebno kada je u pitanju umetnost, Srpska čitaonica u Irigu i vinarija Mačkov podrum uspevaju da održe jednu vrednu tradiciju. Ove godine je po 16. put raspisan konkurs za najlepšu pesmu o vinu.

Ideja organizatora je da podstakne umetničko stvaralaštvo ali i da privuče pažnju na institucije kulture, na tradiciju Iriga i Fruške gore te vinogradarsku i vinarsku zaostavštinu.

Stoga su pozvani svi građani sveta, kako stoji u propozicijama konkursa, da do 31. oktobra dostave svoje pesme. Na internet stranici https://www.mackovpodrum.co.rs/konkurs-za-izbor-najlepse-pesme-o-vinu-2026/ se mogu pročitati svi detalji, a zainteresovani se mogu informisati i pozivom na telefon broj 022/461-275.

Stručni žiri bira pesme za prve tri nagrade, koje se sastoje iz plakete, finansijskog dela i proizvoda vinarije Mačkov podrum. Njihova imena se javno proglašavaju na Danu mladog portugizera, koji će se kao i svake godine održati u Irigu, trećeg vikenda u novembru, što je ove godine – 21. novembar 2026.

Posebnost ovogodišnje manifestacije je i u tome što se priprema treća zbirka pesama, sastavljena od svih pesama koje su ušle u uži krug, u periodu 2021-2025. Podsetimo, do sada su objavljene zbirke „Vino je poljubac postojanja“, i „Vino je pesma, pesma je vino“.

Organizatori konkursa su Srpska čitaonica u Irigu, osnovana 1842. godine, koja predstavlja najstarije čitalište na našim prostorima i koja je imala veliku ulogu u očuvanju kulture i tradicije u Irigu i okolini, i vinarija Mačkov podrum, porodična vinarija iz Iriga, veoma posvećena tradicionalnim vrednostima, u kojoj danas radi 6. generacija vinara.

Izvor: Mačkov Podrum

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.