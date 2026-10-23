Crveni krst Pećinci obeležio Dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Pećinci je organizovao edukativnu radionicu za učenike prvog razreda Tehničke škole „Milenko Verkić Neša“ Pećinci, sa ciljem podizanja svesti mladih o problemu trgovine ljudima, načinima vrbovanja i značaju prevencije.

Tokom edukacije, volonterka Crvenog krsta Pećinci i vršnjačka edukatorka Milica Nikolić predstavila je učenicima prezentaciju o trgovini ljudima, ukazujući na različite oblike ekploatacije, načine na koji trgovci ljudima dolaze do svojih žrtava i situacije koje mogu predstavljati rizik, posebno za mlade.

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa značajem prepoznavanja potencijalno opasnih situacija, važnosti kritičkog razmišljanja i opreza prilikom komunikacije sa nepoznatim osobama, ukuljučujući i komunikaciju putem interneta i društvenih mreža.

Kako je rekla Gordana Konjević, sekretar pećinačkog CK, nakon prezentacije učenici su pogledali film „Posmatrači“, u produkciji Crvenog krsta Srbije, koji na pristupačan način približava problem trgovine ljudima i podstiče razmišljanje o ulozi pojedinca u prepoznavanju i sprečavanju ovog oblika nasilja i eksploatacije.

-Crveni krst kontinuirano sprovodi aktivnosti usmerene na edukaciju mladih o različitim oblicima ugrožavanja bezbednosti, podstičući razvoj znanja i veština koje im mogu pomoći da prepoznaju rizike i zaštite sebe i druge. Edukacijom mladih gradimo društvo koje prepoznaje opasnosti, ne okreće glavu pred problemom i aktivno doprinosi borbi protiv trgovine ljudima. Zahvaljujemo se pećinačkoj Tehničkoj školi na saradnji i podršci u realizaciji ove važne edukativne aktivnosti – rekla je Konjević.

Ona je dodala, da su informisanost, prevencija i pravovremena reakcija važni koraci u borbi protiv trgovine ljudima.

Izvor: www.pecinci.org

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