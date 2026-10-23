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Izmena režima saobraćaja na putu Noćaj – Radenković zbog izvođenja radova
Servis | Sremska Mitrovica
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Izmena režima saobraćaja na putu Noćaj – Radenković zbog izvođenja radova

23. oktobar 2026. godine

Preduzeće “Sirmium put“ d.o.o, kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će doći do izmene režima saobraćaja na lokalnom putu Noćaj – Radenković.

Izmenjen režim na lokalnom putu Noćaj – Radenković u periodu od 23.10.2026. do 24.10.2026. godine zahteva potpuno zatvaranje lokalnog puta Radenković i to od izlaska iz naseljenog mesta Noćaj (ulice Aleksandra Mijailovića) do raskrsnice ulice Mare Radetić i Boračke, dok se izvode građevinski i ostali radovi na lokalnom putu.

Saobraćaj će se preusmerava na sledećim raskrsnicama :

-raskrsnica Mač.Mitrovica-Salaš Noćajski (preko Zasavicae 1,2,Ravnje,Banovo Polje)

-raskrsnica Noćaj –Radenković na drž.putu IB 20

-raskrsnica u centru Radenkovića ka Banovom Polju

-raskrsnica u Banovom Polju ka Radenkoviću

Građani tokom radova bi trebali da poštuju postavnjenu saobraćajnu signalizaciju i koriste i alternativne pravce.

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