Izmena režima saobraćaja na putu Noćaj – Radenković zbog izvođenja radova

Preduzeće “Sirmium put“ d.o.o, kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će doći do izmene režima saobraćaja na lokalnom putu Noćaj – Radenković.
Izmenjen režim na lokalnom putu Noćaj – Radenković u periodu od 23.10.2026. do 24.10.2026. godine zahteva potpuno zatvaranje lokalnog puta Radenković i to od izlaska iz naseljenog mesta Noćaj (ulice Aleksandra Mijailovića) do raskrsnice ulice Mare Radetić i Boračke, dok se izvode građevinski i ostali radovi na lokalnom putu.
Saobraćaj će se preusmerava na sledećim raskrsnicama :
-raskrsnica Mač.Mitrovica-Salaš Noćajski (preko Zasavicae 1,2,Ravnje,Banovo Polje)
-raskrsnica Noćaj –Radenković na drž.putu IB 20
-raskrsnica u centru Radenkovića ka Banovom Polju
-raskrsnica u Banovom Polju ka Radenkoviću
Građani tokom radova bi trebali da poštuju postavnjenu saobraćajnu signalizaciju i koriste i alternativne pravce.