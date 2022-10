Artan Lili u Sremskoj Mitrovici

Udruženje građana Art Front ove sezone nastavlja sa promotivnim aktivnostima svoje organizacije, ovog puta predstavljajući čuveni beogradski bend Artan Lili, 28. oktobra sa početkom u 21:00h u Domu Kulture, bivšem Filmu,današnjem Hrvatskom domu.

​Ovaj koncert predstavlja poseban događaj za Art Front kao obeležavanje ulaska u jesenju sezonu kulturnog života u Sremskoj Mitrovici, istovremeno označavajući i proslavu desetogodišnjice postojanja benda Artan Lili.

​Od objavljivanja njihovog prvog singla Džoni, u novembru 2012. godine, Artan Lili su nesumnjivo najčešće pominjani sastav kada se pričalo o novim snagama na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Do sada su izdali 2 albuma – Artan Lili i New Deal i jedna su od koncertno najaktivnijih grupa u zemlji i regionu, pa gotovo da i ne postoji grad, klub ili festival na kome do sada nisu nastupili.

​Najzanimljiviji je plasman pesme Ako stanemo tu, koja je odmah kao novitet zasela na prvo mesto liste Diskomera Studija B, što je pre njih, u 40 godina postojanja liste, pošlo za rukom samo Bijelom Dugmetu, Ekatarini Velikoj i grupi Kal. Trenutno objavljuju singl-spotove sa 3. albuma u saradnji sa kolegama sa scene. Singl Rokenrol posle rokenrola je nastao u saradnji sa Zoranom Kostićem Canetom, frontmenom grupe Partibrejkers. Singl Geler je nastao u saradnji sa legendarnim hip hoperom Ivanom Ivanovićem Juice-om.

