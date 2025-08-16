Realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada

U opštini Pećinci, 11. avgusta, realizovana je, jedanaestu godinu zaredom, akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja, koju sprovode Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci, Poljoprivredna savetodavna stručna služba Sremska Mitrovica, Agencija za razvoj opštine Pećinci i firma PWW iz Niša.
Kako je rekao Nemanja Aleksić iz pećinačkog Udruženja poljoprivrednika, prikupljeno je oko 1,5 tona otpada, a pored poljoprivrednih proizvođača koji su predali otpad, to su učinila i preduzeća Luki komerc i PET MB Agrar.