  • subota, 16. avgust 2025.
Realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada
Vesti | Pećinci | Poljoprivreda
0 Komentara

Realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada

16. avgust 2025. godine

U opštini Pećinci, 11. avgusta, realizovana je, jedanaestu godinu zaredom, akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja, koju sprovode Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci, Poljoprivredna savetodavna stručna služba Sremska Mitrovica, Agencija za razvoj opštine Pećinci i firma PWW iz Niša.

Kako je rekao Nemanja Aleksić iz pećinačkog Udruženja poljoprivrednika, prikupljeno je oko 1,5 tona otpada, a pored poljoprivrednih proizvođača koji su predali otpad, to su učinila i preduzeća Luki komerc i PET MB Agrar.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Od početka avgusta ugašeno približno 2.000 požara
categories_image
PORODILIŠTE U NOVOM RUHU: Bolji uslovi za majke i bebe u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Sećanje na nesreću iz koje je nastala banja
categories_image
Modernizacija sistema grejanja u banji Termal
categories_image
Pojačana kontrola saobraćaja tokom predstojećeg vikenda
categories_image
Mitrovački volonteri obezbeđivali evropske kajakaše
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Promocija sporta u školama

categories_image

Vesti

Opštinsko veće

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Najznačajniji faktori rizika za ...

categories_image

Vesti | Šid | Zabava

Koncert „Bojan Babić i pri...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt