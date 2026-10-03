Svesnost u modi: Da li modni trendovi i ekologija mogu zajedno?

Moda i te kako može da ide ruku pod ruku sa ekologijom i svesnim razmišljanjem i promišljanjem sveta oko sebe. Upravo iz tog razloga je preduzetnica iz Rume, Branka Matijević osnovala udruženje građana. Ona je uspešna preduzetnica u svetu mode već dve decenije, a reklama joj nije potrebna, jer je izgradila svoj unikatni brend prepoznatljiv širom zemlje. Ovih dana ide korak dalje, jer razvoj posla koji traje dvadeset godina, ali i lični razvoj kom se posvetila, vodili su ka novom pogledu na modu i način na koji biramo šta ćemo oblačiti, kako biti aktuelni, a opet brinuti o svetu oko sebe. I u tome je verovatno među prvima bar na našem sremskom području.

-Uveliko je vreme da se o modi razmišlja na ekološki način, da dame i dalje budu lepo obučene, da se vodi računa o estetskom momentu i praćenju trendova i da sve to može da bude i deo veće priče o brizi o svetu oko nas. Najkraće rečeno to je svesnost u modi, kaže Branka Matijević, predsednica Udruženja graćana „Unikat B“.

Zato će kroz brojne edukacije koje će sprovoditi sa istomišljenicima, na prvom mestu raditi na proširivanju svesti kupaca o velikom problemu otpada koji nastaje iza sveta masovne proizvodnje odevnih predmeta. Kako tvrdi, modna industrija je drugi najveći zagađivač na planeti, koja sve manje može da izdrži loše i nesvesne navike čovečanstva.

-Zato tražimo rešenja, da i dalje budemo lepe i doterane, ali daleko svesnije i da ne ostavljamo taj negativan trag za sobom. S toga je naše udruženje osnovano sa ciljem proizvodnje unikatne odeće, ali i očuvanja i promocije tradicionalnih i starih zanata, promocije i edukacije o održivoj modi, ekološkom tekstilu i reciklaži, dodaje Branka.

Pripadnicama lepšeg pola svakako je poznat njen pečat –liciderska srca kao glavni motiv i simbolika tradicionalnog na modernim odevnim predmetima.

-Lično sam osetila zasićenje u mojoj vrsti posla. Najviše mi smeta činjenica da proizvodimo veliku količinu garderobe koja se obuče jednom za svečanu priliku, nakon koje ostaje da stoji u ormaru. A pristalica sam toga da jedan komad kvalitetne garderobe može da se nosi svaki dan, da se nosi dugo, da se kombinuje na nebrojeno načina, samo da ne stoji. Nije sramota istu haljinu obući više puta, jer jedan komad može da se nosi na sto načina. Zato se zalažem za to da se pravi garderoba koja je van trendova. Trend je trenutan, a stil je večan, kako je govorila čuvena Koko Šanel, objašnjava Branka Matijević.

Stil zavisi od lične harizme i jedan isti komad garderobe svaka žena može da iznese na drugi način. Ovde se ne zalazi u priču protiv masovne proizvodnje kojoj većina, nekad i sa razlogom podleže. Ali treba imati u vidu da za proizvodnju kvalitetnog komada odeće treba daleko više vremena, recimo za jednu košulju i čitav dan, za razliku od svega par minuta u masovnoj proizvodnji.

-Zato je u planu niz projekata kako bismo ukazali da postoje i drugačiji načini razmišljanja o modi. Jedan od njih je kolekcija napravljena u potpunosti od recikliranih materijala, odnosno od već korišćenih odevnih predmeta. Koristićemo vunu iz starih džempera koja je i dalje izuzetno kvalitetna i praviti nove moderne komade. Koristićemo već proveren način izrade nove odeće od starih farmerica. Na primer donesete troje starih farmerica koje ne nosite i od toga napravimo nove. Radićemo nosive i reciklirane stvari. U prvi mah to bi trebalo da bude jedna umetnička prezentacija za koju ćemo se potruditi da obiđe ne samo ovo područje, već i celu Srbiju i šire, a kasnije ćemo videti i za dalju proizvodnju, kaže Branka Matijević.

Tome dodaje radionice šivenja, krojenja i deljenja znanja ženama koje bi se i same upustile u celu priču, zatim predavanja uživo i onlajn. I dalje stoji čuvena konstatcija da nas jeftine stvari najskuplje koštaju. Ali u ovoj priči najvažnije je da je dvadesetak žena priključenih ovom udruženju spremno da širi svest o modi i ekologiji. Jer priča o zaštiti životne sredine uveliko je oko nas, ali retko koja se bavi temom proizvodnje odevnih predmeta, koja kada je masovna i kada joj se olako pristupa utiče negativno na svet oko nas.

-Skoro da nema žene kojoj nije stalo da bude lepo obučena. I sama sam među njima. Međutim, ako žena nema svoje unutrašnje zadovoljstvo, nema te garderobe i spoljnog ukrašavanja koje će je činiti zadovoljnom. Zato ova priča zahteva i lični razvoj, zadovoljstvo biti u sopstvenoj koži, jer onda ćemo biti zadovoljne i onim što vidimo u ogledalu ispred sebe, zaključuje Branka Matijević, predsednica Udruženja „Unikat B“ iz Rume.

S.B.

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