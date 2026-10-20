Raspisan javni poziv za premiju za mleko za treći kvartal

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2026. godine.

Zahtevi se podnose od danas do 19. novembra, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u trećem kvartalu 2026. godine, odnosno od 1. jula do 30. septembra.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić istakao je da podrška proizvođačima mleka predstavlja ulaganje u sigurnost snabdevanja, očuvanje stočnog fonda i opstanak porodičnih gazdinstava širom Srbije.

Glamočić je naglasio da država podržava proizvođače jer od njihovog rada zavise i budućnost srpskog sela i prehrambena sigurnost zemlje, uz napomenu da je kalendar javnih poziva za podsticaje, koji je prvi put objavljen ove godine, dosledno poštovan.

Time se, kako je naveo, potvrđuje da proizvođači mogu da računaju na podršku države u skladu sa najavljenom dinamikom. Snažno domaće mlekarstvo je strateški interes Srbije, a naš zadatak je da stvaramo uslove da se rad proizvođača isplati i da nove generacije u ovoj proizvodnji vide svoju budućnost, poručio je ministar.

Tekst Javnog poziva može se preuzeti na ovom linku.

Informacije u vezi sa ovim javnim pozivom dostupne su na brojeve telefona Ministarstva: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnim veb-prezentacijama Ministarstva i Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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