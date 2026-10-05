  • ponedeljak, 5. oktobar 2026.
Rasvetljena teška krađa
Crna hronika
0 Komentara

Rasvetljena teška krađa

5. oktobar 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su operativnim radom rasvetlili tešku krađu izvršenu 1. oktobra i uhapsili D. D. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.
Sumnja se da je provalio u kuću u Novoj Pazovi i ukrao nakit, dva ručna časovnika i rezervne ključeve za automobile.

Prilikom hapšenja, kod osumnjičenog je pronađen nakit i ručni časovnik, koji su vraćeni vlasniku.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, D. D. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Hapšenje u Sremskoj Mitrovici: Policija pronašla ručni bacač, pušku i tromblonske mine
categories_image
U Sremu zaplenjeno više od kilogram amfetamina
categories_image
Uhapšena tri lopova
categories_image
UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA TEŠKO UBISTVO: Pregazio poznanika, uzeo mu torbicu i pobegao
categories_image
Osumnjičen za 16 krađa, pričinio štetu od 519.000 dinara
categories_image
Tragedija na putu kod Šida
Povezane Vesti
categories_image

Crna hronika | Stara Pazova

Osumnjičeni za sedam teških krađa

categories_image

Vesti | Crna hronika

PIjani Novosađanin vozilom udari...

categories_image

Crna hronika

Migranti u muljačama za grožđe

categories_image

Crna hronika

Otkrivena nelegalna kladionica

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt