UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA TEŠKO UBISTVO: Pregazio poznanika, uzeo mu torbicu i pobegao

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi, operativnim radom, rasvetlili su teško ubistvo izvršeno 12. septembra i uhapsili Z. P. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, on je, posle svađe, automobilom pregazio sedamdesetsedmogodišnjeg poznanika u blizini tržnog centra u Novoj Pazovi, uzeo njegovu torbicu, a zatim vozom pobegao u pravcu Novog Sada, gde je i uhapšen.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Z. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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