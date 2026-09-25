Uhapšena tri lopova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su uhapsili N. Z. (31), M. M. (21) i M. Đ. (24), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo krađa u produženom trajanju.

Sumnja se da su u dva navrata, iz marketa u Rumi i Inđiji, ukrali alat, prehrambene i higijenske proizvode čija se vrednost procenjuje na oko 126.800 dinara.

Ukradeni predmeti su pronađeni u automobilu u kojem su se nalazili osumnjičeni, prilikom saobraćajne kontrole na putnom pravcu Inđija – Ruma, i prilikom pretresa kuće N. Z.

Svi ukradeni predmeti su vraćeni vlasnicima marketa.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičeni su uz izveštaj o policijskom hapšenju sprovedeni na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

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