Osumnjičen za 16 krađa, pričinio štetu od 519.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su A. Č. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju.

Kako se sumnja, on je od novembra 2024. godine do avgusta ove godine, u 16 navrata, ukrao novčanike iz nezaključanih automobila i ženskih torbi, u kojima se nalazio novac.

Na ovaj način je, kako se sumnja, građane oštetio za ukupno oko 519.000 dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, A. Č. je određen pritvor do 30 dana.

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