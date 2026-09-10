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Tragedija na putu kod Šida
Servis | Crna hronika
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Tragedija na putu kod Šida

10. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Šida i Rume, evidentirane su dve saobraćajne nezgode.

U saobraćajnoj nesreći na području Šida, jedna osoba je izgubila život.

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