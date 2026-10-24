Radovi na izgradnji vrtića: Moderan objekat za 240 mališana

Izgradnja novog objekta vrtića „Neven“ u Inđiji, započeta u aprilu ove godine, predstavlja jedno od značajnijih ulaganja u predškolsko vaspitanje i obrazovanje u ovoj opštini. Novi objekat, površine 1.913 kvadratnih metara, gradi se na parceli od 7.780 kvadratnih metara, a njegovim završetkom biće prošireni kapaciteti Predškolske ustanove „Boško Buha“ i stvoreni uslovi za prijem većeg broja dece.

Vrtić je projektovan kao prizemni objekat kapaciteta 240 mališana, sa deset vaspitnih grupa. Prema projektnoj dokumentaciji, tri grupe namenjene su deci jaslenog uzrasta, dok je sedam predviđeno za decu od tri do sedam godina. Prostor će biti organizovan tako da odgovori na potrebe dece, zaposlenih i roditelja, uz poseban akcenat na bezbednost, funkcionalnost i kvalitet boravka.

Pored soba za boravak dece, novi „Neven“ imaće centralni hol pogodan za okupljanja i priredbe, prostorije za zaposlene, didaktički kabinet, multifunkcionalnu prostoriju, kao i prostor za preventivu i izolaciju. U okviru objekta planirani su i trpezarija sa 48 mesta, distributivna kuhinja i sve neophodne prateće prostorije.

Posebna pažnja posvećena je uređenju dvorišta, koje će se prostirati na oko 3.880 kvadratnih metara. Zelene površine, listopadno drveće koje će tokom leta obezbeđivati hlad, kao i igralište opremljeno u skladu sa propisima o bezbednosti dečjih igrališta, omogućiće mališanima više prostora za igru, druženje i aktivnosti na otvorenom. Planirani su i prostori za igre loptom, trčanje i slobodno kretanje, kao i površine sa spravama za igru i peščanikom.

Radovi se izvode u skladu sa predviđenom dinamikom. Trenutno se zidaju unutrašnji pregradni zidovi i postavlja krovna konstrukcija, a u narednoj fazi planirani su uređenje parkinga i parterno uređenje prostora oko objekta.

Predsednik opštine Inđija Marko Gašić istakao je da je izgradnja objekata namenjenih najmlađima jedan od prioriteta lokalne samouprave, naglašavajući da su ulaganja u decu i njihove uslove za odrastanje ulaganja u budućnost cele opštine.

Otvaranjem novog vrtića očekuje se smanjenje liste čekanja i rasterećenje postojećih objekata Predškolske ustanove „Boško Buha“, koja trenutno ima veliki broj dece u svojim objektima i izdvojenim odeljenjima.

–Očekujemo i unapređenje uslova za boravak dece predškolskog uzrasta. Mališani će dobiti savremeno opremljen prostor u kojem će, uz podršku vaspitača, imati priliku da kroz igru, druženje i različite aktivnosti istražuju, uče i stiču nova znanja, istakla je Sanja Mrva, direktorka Predškolske ustanove „Boško Buha“ u Inđiji.

U okviru ove ustanove trenutno je raspoređeno 1.703 dece, koja borave u 18 objekata, uključujući i izdvojena odeljenja u osnovnim školama. Rad je organizovan u 69 celodnevnih i četiri poludnevne grupe, što potvrđuje potrebu za kontinuiranim proširenjem kapaciteta i prilagođavanjem prostora sve većim potrebama porodica.

U program predškolskog vaspitanja i obrazovanja uključeno je i 435 dece predškolskog uzrasta, raspoređenih u 19 vaspitnih grupa. Od tog broja, 15 grupa radi celodnevno, dok su četiri organizovane u poludnevnom trajanju.

Jedna od značajnih pogodnosti za porodice na teritoriji opštine Inđija jeste besplatan boravak dece u vrtićima, čime se roditeljima olakšava pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Pored izgradnje novog objekta u Inđiji, planirana je i adaptacija vrtića u Beški, gde će biti osposobljene dve radne sobe. Ujedno, pri kraju je adaptacija objekta u Novim Karlovcima, čime će biti prošireni kapaciteti i unapređeni uslovi za boravak dece iz seoskih sredina.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.