U toku rekonstrukcija sporednih ulica u opštini Pećinci

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je juče radove na rekonstrukciji Proleterske ulice u Pećincima.

-Proleterska ulica je jedna od četiri ulice koje se sada rade u okviru programa LIID 2. Pored ove, rade se još ulice Proleterska u Obrežu, Oračka u Kupinovu i Obradović sokak u Šimanovcima. Vrlo brzo bi, u okviru treće faze projekta LIID, trebalo da počne rekonstrukcija ulica Marinkova, Nenadovićeva i Janka Čmelika u Ašanji za koje smo već uradili projektno-tehničku dokumentaciju i poslali na pregled i odobrenje. Cilj opštinskog rukovodstva je da u svim sporednim ulicama na teritoriji opštine Pećinci obezbedimo pristojan kolovoz – poručio je predsednik Đokić.

Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (LIID) sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a finansira se iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

U okviru prve faze Projekta LIID tokom ove godine već su rekonstruisane ulice Katanić sokak, 8. marta i Cara Lazara u Šimanovcima. Trenutno se, u okviru druge faze ovog projekta, rekonstruišu ulice Proleterska u Pećincima, Oračka u Kupinovu, Proleterska u Obrežu i Obradović sokak u Šimanovcima, a u trećoj fazi sledi asfaltiranje tri ulice u Ašanji – Marinkova, Nenadovićeva i Janka Čmelika.

Izvor: www.pecinci.org

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