Za dan otkriveno 380 saobraćajnih prekršaja u Sremu

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Rume, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.
Otkriveno je 380 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisan je 51 vozač koji je prekoračio brzinu u zoni škole.
Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.