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Za dan otkriveno 380 saobraćajnih prekršaja u Sremu
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Za dan otkriveno 380 saobraćajnih prekršaja u Sremu

8. oktobar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Rume, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

Otkriveno je 380 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisan je 51 vozač koji je prekoračio brzinu u zoni škole.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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