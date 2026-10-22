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Prijave za glasanjevan biračkog mesta
Vesti | Ruma
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Prijave za glasanjevan biračkog mesta

22. oktobar 2026. godine

Ruma-akon dozvoljava mogućnost da birač glasa van biračkog mesta usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta.

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome bude podneta prijava Izbornoj komisiji Opštine Ruma najranije 72 časa pre dana glasanja, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, odnosno biračkom odboru na dan glasanja, najkasnije do 11 časova.
Kontakt telefoni Izborne komisije Opštine Ruma će od dana 22.10.2026. godine prijave primati na brojeve telefona 064/3495453, 065/2033056, 064/2407444 i 062/526496.
U nedelju 25.10.2026. godine u vremenu od 7 do 11 časova građanima su dostupni svi brojevi Izborne komisije Opštine Ruma: 064/3495453, 065/2033056, 064/2407444 i 062/526496, kao i mogućnost prijave biračkim odborima na biračkim mestima.
Prijavu je moguće podneti i elektronskim putem slanjem zahteva na adresu izbornakomisijaopstineruma@gmail.com najranije 72 časa pre dana glasanja i najkasnije do 11 časova na dan glasanja.
Prilikom prijavljivanja potrebno je navesti sledeće lične podatke birača: ime i prezime, adresu prebivališta i kontakt telefon.
Birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić ima pravo da glasa na biračkom mestu uz pomoć pomagača kojeg sam odredi da umesto njega onako kako mu naloži popuni glasački listić.
Pravo da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi ima i birač koji glasa van biračkog mesta, a koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić.
Parlamentarni izbori se održavaju u nedelju 25. oktobra 2026. godine u vremenu od 7 do 20 časova.

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