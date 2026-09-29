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Otvaranje izložbe Mile Gvardiol
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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Otvaranje izložbe Mile Gvardiol

29. septembar 2026. godine

U sklopu nove izložbene sezone Galerija „Lazar Vozarević“ je priredila izložbu beogradske umetnice Mile Gvardiol, pod nazivom „Arhitektonske varijacije“, koja će biti otvorena u prostoru mitrovačke galerije, u četvrtak 1. oktobra u 19 časova.

U ciklusu slika „Arhitektonske varijacije“ slikarka Mila Gvardiol ukazuje na važnost okruženja u oblikovanju našeg estetskog doživljaja sveta i njegove uloge u percepciji stvarnosti. Umetnica istražuje arhitekturu kao sredstvo apstrakcije i bavi se načinima na koje ona može biti prevedena u drugačiju umetničku formu (slikarstvo, digitalni print). Inspiraciju je pronašla u novobeogradskim arhitektonskim blokovima, prostoru u kome je odrasla i koji je snažno uticao na njene prve predstave o svetu i načinu na koji doživljava ambijent.

Kako iz prepoznatljivog okruženja otkriti nove vizure, preći granice vizuelnog iskustva i napraviti iskorak u novi svet prostornih varijacija primarne su teme kojima se bavi umetnica. Njene bezvremene varijacije proširuju naše poimanje objekta u prostoru i ukazuju na činjenicu da savremena umetnost crpi svoju snagu upravo u promeni načina gledanja na stvarnost.

Izložba je otvorena za posetioce do 16. oktobra 2026. godine.

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