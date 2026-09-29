Besplatna zdravstvena kontrola za sugrađane

U prostorijama Mesne zajednice „Sutjeska“ u Sremskoj Mitrovici u četvrtak, 1. oktobra, biće organizovana besplatna zdravstvena kontrola za građane. U periodu od 9 do 11 časova sugrađani će imati priliku da bez naknade provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi.

Akcija se realizuje zahvaljujući saradnji Mesne zajednice „Sutjeska“ sa Zdravstvenim centrom Sremska Mitrovica i Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane, komšije i sugrađane da iskoriste priliku i provere osnovne zdravstvene parametre.

Besplatne preventivne kontrole mogu biti značajne za pravovremeno uočavanje odstupanja i podsećanje na važnost redovne brige o zdravlju. Za učešće nije potrebno posebno zakazivanje, već je dovoljno doći u prostorije Mesne zajednice „Sutjeska“ u predviđenom terminu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.