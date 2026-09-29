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Besplatna zdravstvena kontrola za sugrađane
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Besplatna zdravstvena kontrola za sugrađane

29. septembar 2026. godine

U prostorijama Mesne zajednice „Sutjeska“ u Sremskoj Mitrovici u četvrtak, 1. oktobra, biće organizovana besplatna zdravstvena kontrola za građane. U periodu od 9 do 11 časova sugrađani će imati priliku da bez naknade provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi.

Akcija se realizuje zahvaljujući saradnji Mesne zajednice „Sutjeska“ sa Zdravstvenim centrom Sremska Mitrovica i Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane, komšije i sugrađane da iskoriste priliku i provere osnovne zdravstvene parametre.

Besplatne preventivne kontrole mogu biti značajne za pravovremeno uočavanje odstupanja i podsećanje na važnost redovne brige o zdravlju. Za učešće nije potrebno posebno zakazivanje, već je dovoljno doći u prostorije Mesne zajednice „Sutjeska“ u predviđenom terminu.

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