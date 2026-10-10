Ruma- U nizu mera podrške porodici i deci na teritoriji Opštine Ruma su i one kojima se trudnicama i porodiljama olakšava svakodnevno funkcionisanje. Među njima su podrška nezaposlenim porodiljama i finansijska podrška za trudnice.

Podrška nezaposlenim porodiljama

Nezaposlenim porodiljama Opština Ruma obezbeđuje 15.000 dinara mesečno tokom 12 meseci nakon porođaja, odnosno 20.000 dinara mesečno u slučaju rođenja blizanaca. Ova sredstva predstavljaju dodatnu finansijsku sigurnost u prvoj godini života deteta. Prema opštinskoj odluci, pravo je namenjeno majkama koje ispunjavaju propisane uslove u pogledu prebivališta i statusa nezaposlenosti, a zahtev se podnosi Odeljenju za društvene delatnosti. Na taj način lokalna samouprava pruža kontinuiranu, a ne samo jednokratnu podršku porodicama. Na sajtu Opštine dostupan je poseban obrazac zahteva za finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama. Prema objavljenoj odluci, jedan od uslova jeste prebivalište majke na teritoriji opštine najmanje mesec dana pre rođenja deteta, napomenula je Ivana Orlović Zličić, šefica Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave Opštine Ruma.

Finansijska pomoć trudnicama

Jednokratna finansijska pomoć trudnicama iznosi 20.000 dinara i namenjena je kako zaposlenim tako i nezaposlenim budućim majkama. Pravo se može ostvariti kada trudnoća traje duže od 17 nedelja, uz ispunjenje uslova propisanih opštinskom odlukom. Za podnošenje zahteva, prema objavljenom obaveštenju Opštine, potrebni su lična karta, izveštaj lekara o trudnoći i podaci o tekućem računu. Zahtevi se predaju Odeljenju za društvene delatnosti, a cilj pomoći je da se olakšaju troškovi pripreme za rođenje deteta. Obrazac zahteva za ovu pomoć takođe je objavljen na sajtu Opštine, pa buduće majke mogu unapred da se informišu o postupku.

-To jeste mala, ali lepa podrška roditeljstvu da trudnice znaju da imaju podršku okoline. Brojne su mere, poput besplatnih udžbenika i besplatnih vrtića, ali o njima se mnogo govori. Nama je stalo da se zna i za ovakve vidove podrške roditeljstvu, istakla je Biljana Popović Jovanović, zamenica predsednika Opštine Ruma.

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