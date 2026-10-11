Finansijska pomoć za lečenje teško obolele dece

Ruma- Opština Ruma obezbeđuje novčanu pomoć za lečenje dece do 18 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine, koja boluju od malignih i drugih teških bolesti i ispunjavaju propisane uslove. Pomoć može da obuhvati troškove lečenja, lekova i medicinskih pomagala, rehabilitacije, kao i prevoza do zdravstvene ustanove. Na taj način nastoji se da se porodicama olakša deo finansijskog tereta koji prati dugotrajno lečenje.

Zahtev se podnosi Odeljenju za društvene delatnosti, a o ispunjenosti uslova i visini pomoći odlučuje se u konkretnom slučaju, na osnovu mišljenja nadležne komisije. Obrasci i dodatne informacije dostupni su preko opštinske uprave. Građani koji žele da ostvare neku od navedenih novčanih pomoći mogu da preuzmu odgovarajuće obrasce zahteva sa zvanične internet prezentacije Opštine Ruma, u delu Odeljenje za društvene delatnosti. Za pomoć trudnicama, nezaposlenim porodiljama, prvorođeno dete i vantelesnu oplodnju objavljeni su zasebni zahtevi. Zahtevi i informacije mogu se dobiti i u Opštinskoj upravi Opštine Ruma, Glavna 107. Potrebna dokumentacija i uslovi razlikuju se u zavisnosti od vrste prava.

Ovih dana javljaju se nedoumice roditelja povodom usvajanja Zakona roditelj-negovatelj, a u Opštini Ruma napominju da korišćenje prava roditelj-negovatelj ne isključuje korišćenje ove podrške opštine Ruma.

-Deca do 18 godine starosti mogu dva puta godišnje da pr prijave za veći iznos koji može pomoći prilikom lečenja od retkih i malignih bolesti. To je odluka Opštine Ruma i ni u kakvoj nije vezi sa državnom merom roditelj-negovatelj. Dakle, roditelj-negovatelj može podneti zahtev za finansijsku podršku opštine ukoliko mu se dete leči od retkih i malignih bolesti u skladu sa našom odlukom. To je ošptinska mera namenski uspostavljena zbog većih iznosa troškova lečenja koje roditelji moraju da obezbede, a to su veliki troškovi. Inače, sama papirologija za dobijanje te vrste pomoći je svedena na najmanju moguću meru, a nažalost mera se koristi, rekla je Biljana Popović Jovanović, zamenica predsednika Opštine Ruma.

Projekat „Socijalna zaštita-pravo na jednakost“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

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