  • petak, 23. oktobar 2026.
Početak izgradnje kanalizacione mreže u delovima Iriga
Vesti | Irig
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Početak izgradnje kanalizacione mreže u delovima Iriga

23. oktobar 2026. godine

Irig-Meštani nekoliko iriških ulica do sredine naredne godine trebalo bi da dobiju kanalizacionu mrežu. Radovi su počeli u nekoliko ulica: Dositeja Obradovića, Veles Petra, Vojvođanskoj, Stevana Gudurića, Đoke Šundukovića donja strana i Partizanska kapija. Radovi se izvode u dužini od blizu četiri kilometra I finansirani su od strane Opštine Irig.

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