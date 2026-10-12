Broj požara na poljoprivrednim površinama smanjen za oko 97 odsto

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, zahvaljujući intenzivnoj i koordinisanoj akciji ovog ministarstva i Ministarstva unutrašnjih poslova, broj požara na poljoprivrednim površinama drastično smanjen.

Od približno 500 požara, koliko je beleženo na dnevnom nivou pre početka akcije, taj broj sveden je na svega 16, što predstavlja smanjenje od gotovo 97 odsto.

Ovakvi rezultati postignuti su zahvaljujući danonoćnom angažovanju nadležnih službi, pojačanim kontrolama i odlučnom postupanju državnih organa u borbi protiv paljenja strnjike i žetvenih ostataka.

Na inicijativu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragana Glamočića, 1. oktobra održan je hitan sastanak svih relevantnih službi u Ministarstvu, na kojem su dogovorene konkretne mere za suzbijanje požara i pojačan nadzor nad poljoprivrednim površinama.

Od tog dana, sve nadležne službe Ministarstva, u saradnji sa pripadnicima MUP-a, konstantno su na terenu, sprovodeći kontrole, otkrivajući počinioce i preduzimajući mere za sprečavanje daljeg paljenja žetvenih ostataka.

Već prvog dana zajedničke akcije poljoprivredne inspekcije i pripadnika MUP-a na licu mesta zatečeno je šest osoba koje su priznale da su palile žetvene ostatke, od kojih su četiri privedene.

Poljoprivredna gazdinstva svih šest lica biće stavljena u pasivan status u skladu sa propisima, što podrazumeva gubitak prava na korišćenje državnih podsticaja za vreme trajanja tog statusa.

U međuvremenu je poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obišla još 860 parcela i podnela više od 60 inicijativa za stavljanje poljoprivrednih gazdinstava u pasivan status.

Glamočić je tim povodom istakao da je ova akcija pokazala koliko je važno da institucije deluju zajedno, brzo i odlučno, posebno kada je reč o zaštiti ljudskih života, imovine i prirodnih resursa.

On je naglasio da su pre dva dana počela i poligrafska ispitivanja, pri čemu nekoliko osoba nije prošlo poligrafsko ispitivanje, najavivši da će proces biti nastavljen i da će na desetine njih biti kažnjeno stavljanjem gazdinstva u pasivan status ili procesuiranjem pred sudom.

Ministar je, ukazujući na to da je za samo nekoliko dana broj požara smanjen za gotovo 97 odsto, naveo da su od prvog dana preduzimane konkretne mere i da je to rezultat izuzetne saradnje sa MUP-om.

Pokazali smo da, kada institucije rade zajedno rezultati ne izostaju, rekao je on i poručio da država neće dozvoliti da neodgovorni pojedinci ugrožavaju ljudske živote, uništavaju poljoprivredno zemljište i dovode u opasnost čitave zajednice.

Prema njegovim rečima, svako ko pali strnjiku mora da zna da će snositi posledice, a država će nastaviti da sprovodi kontrole, jer cilj nije samo smanjenje broja požara, već da se ova opasna praksa u potpunosti iskoreni.

Ministarstvo podseća na to da je paljenje strnjike i žetvenih ostataka zakonom zabranjeno i da ovakva praksa nanosi ozbiljnu i dugoročnu štetu poljoprivrednom zemljištu, ali još važnije, ugrožava bezbednost ljudi, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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