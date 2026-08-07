  • petak, 7. avgust 2026.
Jedna osoba izgubila život u saobraćaju
Servis | Crna hronika
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Jedna osoba izgubila život u saobraćaju

7. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je šest saobraćajnih nezgoda.

Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

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