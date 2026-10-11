Pčelari pripremaju košnice za zimu

Članovi Udruženja pčelara „Roj“ iz Inđije započeli su pripreme pčelinjih društava za predstojeću zimu. Nakon uspešne sezone, pčelare sada očekuje period u kojem je najvažnije obezbediti dobre uslove za prezimljavanje pčela i očuvati jaka i zdrava društva.
Aktivnosti su usmerene pre svega na tretmane protiv varoe, jednog od najznačajnijih parazita koji ugrožava pčelinja društva, ali i na proveru i obezbeđivanje dovoljnih količina hrane u košnicama.
Pčelari u ovom periodu posebnu pažnju posvećuju stanju matica i brojnosti pčela, kao i količini hrane koja će biti dovoljna za zimski period. Pravovremena priprema košnica važna je kako bi pčelinja društva što spremnija ušla u zimu i na proleće započela novi ciklus razvoja.
Ovogodišnju pčelarsku sezonu u „Roju“ ocenjuju kao veoma uspešnu. Povoljni uslovi tokom većeg dela sezone doprineli su dobrim prinosima, pa inđijski pčelari u zimski period ulaze zadovoljni rezultatima, ali i svesni da se dobar pčelarski posao ne završava vađenjem meda.
Pred pčelarima je sada mirniji deo godine, ali ne i period bez obaveza. Košnice će tokom zime biti pod njihovim nadzorom, jer od dobre pripreme i očuvanih pčelinjih društava zavisi i početak naredne sezone.
M.S.