Pčelari pripremaju košnice za zimu

Članovi Udruženja pčelara „Roj“ iz Inđije započeli su pripreme pčelinjih društava za predstojeću zimu. Nakon uspešne sezone, pčelare sada očekuje period u kojem je najvažnije obezbediti dobre uslove za prezimljavanje pčela i očuvati jaka i zdrava društva.

Aktivnosti su usmerene pre svega na tretmane protiv varoe, jednog od najznačajnijih parazita koji ugrožava pčelinja društva, ali i na proveru i obezbeđivanje dovoljnih količina hrane u košnicama.

Pčelari u ovom periodu posebnu pažnju posvećuju stanju matica i brojnosti pčela, kao i količini hrane koja će biti dovoljna za zimski period. Pravovremena priprema košnica važna je kako bi pčelinja društva što spremnija ušla u zimu i na proleće započela novi ciklus razvoja.

Ovogodišnju pčelarsku sezonu u „Roju“ ocenjuju kao veoma uspešnu. Povoljni uslovi tokom većeg dela sezone doprineli su dobrim prinosima, pa inđijski pčelari u zimski period ulaze zadovoljni rezultatima, ali i svesni da se dobar pčelarski posao ne završava vađenjem meda.

Pred pčelarima je sada mirniji deo godine, ali ne i period bez obaveza. Košnice će tokom zime biti pod njihovim nadzorom, jer od dobre pripreme i očuvanih pčelinjih društava zavisi i početak naredne sezone.

M.S.

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