Velika međunarodna vojna trka će se održati u Vrdniku

Vrdnik-Vrdnik će drugu godinu za redom biti domaćin ekipama oružanih snaga sa Balkana i Evrope koje će uzeti učešće u međunarodnoj vojnoj sportskoj manifestaciji „CISM Balkansko prvenstvo u planinskom trčanju“ koja će biti održana u Vrdniku od 26. do 29. aprila 2026. godine. U pitanju je velika sportska priredba koja će okupiti četvrtu godinu za redom takmičare iz vojnog sporta iz više zemalja bližeg i daljeg okruženja. Očekuje se učešće devet ekipa- Srbija, Slovenija, Bugarska, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Turska i po pozivu Rusija i Mađarska. Ceremonija otvaranja održaće se u sredu 27.maja u 11 časova u Staroj koloniji u Vrdniku. Takmičarski deo startuje u četvrtak 28.maja, u 11 časova u ženskoj konkurenciji, a u 11.45 u muškoj. Proglašenje pobednika održaće se na istom mestu istog dana u 17.30.

