  • sreda, 13. avgust 2025.
105 miliona dinara za završetak rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Beočinu
Društvo | Hronika | Beočin | Vesti
105 miliona dinara za završetak rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Beočinu

13. avgust 2025. godine

Za završetak radova na rekonstrukciji postrojenja i dogradnji fabrike vode u Beočinu, Pokrajinska vlada je obezbedila 105 miliona dinara kroz rebalans ovogodišnjeg budžeta.

Tim sredstvima omogućen je nastavak radova i stvoreni su uslovi da projekat bude u potpunosti završen do kraja 2025. godine, u skladu sa predviđenom dinamikom.

Rekonstrukcija fabrike vode jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata za opštinu Beočin, koji će obezbediti dugoročno stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Njegovim završetkom biće omogućeno priključenje većeg broja korisnika i unapređenje sistema snabdevanja domaćinstava, što će direktno uticati na poboljšanje uslova života stanovnika ove opštine.

Pokrajinska vlada nastavlja sa ulaganjima u infrastrukturne projekte širom Vojvodine, s posebnim akcentom na one koji imaju neposredan uticaj za svakodnevni život građana.

Projekat rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Beočinu finansira se sredstvima Pokrajinske vlade preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

