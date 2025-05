Vedan Kolod u Sremskoj Mitrovici: Etno magija drevne Rusije

Centar za kulturu „Sirmijumart“ u petak 31. maja od 20 sati u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ organizuje koncert grupe Vedan Kolod.

Vedan Kolod su postali poznati u svetu etno muzike, zahvaljujući izvođenju u kojem spajaju tradicionalne ruske instrumente, prodorne vokale i duboko ukorenjeno slovensko nasleđe. Njihov zvuk je sirov, hipnotičan i autentičan.

Ovi muzičari koriste jedinstvene instrumente iz drevne Rusije i Sibira – među njima i Skitsku harfu čiji je prototip pronađen u permafrostu na Altaju i star je 4.000 godina!

Vedan Kolod predstavlja muzičku kulturu drevne Rusije, kada je instrumentalna muzika bila neraskidivo povezana sa vokalnom tradicijom. Njihov repertoar obuhvata autorske pesme, u aranžmanima Tatjane Narыškinena, na staroruskom jeziku, inspirisane izvornim narodnim pesmama naroda Sibira i mitovima i legendama zapadne Rusije.

Bez obzira da li ste ljubitelj world music žanra ili jednostavno želite da iskusite nešto drugačije, Vedan Kolod vas vodi na putovanje kroz vreme i prirodu. Pridružite se plemenu. Osetite šumu. Čujte pretke.

U 2020. godini, Vedan Kolod je svrstan među 100 najboljih folk grupa na svetu prema evropskoj listi world music žanra. Već naredne godine, učestvovali su u snimanju druge sezone TV serije Epidemija (To The Lake), kao i u izradi muzike za čuveni animirani serijal zasnovan na ruskim bajkama – Gora samocvetov (Mountain of Gems). Do sada su objavili osam međunarodno priznatih albuma u saradnji sa izdavačima CPL-music i FireStorm Production.

Grupa Vedan Kolod je i porodični sastav, koji potiče iz dalekog Sibira (sada sa sedištem u Srbiji). U 2024. godini zauzeli su prvo mesto na ruskoj listi etno i narodne muzike, a ponovo su ušli i u top 100 najboljih folk grupa sveta.

