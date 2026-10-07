Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj nije bilo povređenih osoba.
Otkriveno je 240 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 56 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje.
Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.