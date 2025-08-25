  • ponedeljak, 25. avgust 2025.
Šest saobraćajnih nezgoda
25. avgust 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Šida, Inđije, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Pećinaca, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda.

Povređena je jedna osoba.

