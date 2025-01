VLADA USVOJILA: Do prvog stana uz 1% učešća

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će juče usvojeni Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti odmah biti poslat u skupštinsku proceduru.

Mali je precizirao da se ovim predlogom zakona, koji je od izuzetne važnosti za budućnost mladih, definiše program stambenih kredita za mlade kako bi oni po što povoljnijim uslovima mogli da dođu do svoje prve stambene nepokretnosti.

On je objasnio da se program odnosi na državljane Republike Srbije od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, kojima država omogućava kupovinu prve nepokretnosti sa samo jedan odsto učešća.

Prema njegovim rečima, zaposleni na neodređeno, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici mogu aplicirati za kredit bez ograničenja u smislu ovog predloga zakona.

Zaposleni na određeno dužni su da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice, dok su nezaposleni dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice (jemac platac).

Maksimalna vrednost kredita pokrivena ovim programom biće 100.000 evra, ali ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti i ceni kvadrata po gradovima.

Banke su u obavezi da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period ukoliko to želi.

Prevremena otplata kredita bez naknade biće moguća delimično i u celosti.

Prva godina je grejs godina – fiksna kamatna stopa 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor plus dva odsto.

Period otplate do 40 godina, a najviše do 70. godine života. Garancija države je 40 odsto do desete godine otplate kredita.

Stambenom nepokretnošću smatra se kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto, ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće.

Mogu se kupiti uknjiženi objekti u starogradnji ili novogradnji, kao i objekti u izgradnji kod kojih banka ili Republika Srbija finansira izgradnju, u okviru projektnog finansiranja te banke, u okviru projektnog finansiranja druge banke (završenost objekta više od 60 odsto), gde je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.

Izvor: Vlada Srbije

