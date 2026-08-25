Obeležena godišnjica odlaska meštana Martinaca u partizane

U Martincima je, u organizaciji SUBNOR-a Mesne zajednice Martinci, tradicionalno obeležena seoska slava i 83. godišnjica masovnog odlaska meštana ovog sremskog sela u partizane tokom Drugog svetskog rata.

Obeležavanju su prisustvovali predstavnici Grada Sremske Mitrovice, članovi Saveta Mesne zajednice Martinci, delegacija SUBNOR-a AP Vojvodine, predstavnici organizacija SUBNOR-a iz Šida, Uba, Laćarka, Divoša i drugih mesta, kao i predstavnici udruženja sa područja Martinaca.

Centralni deo obeležavanja održan je kraj spomenika u centru sela, gde su položeni venci i odata pošta palim meštanima Martinaca i svima koji su svoje živote ugradili u pobedu nad fašizmom i slobodu zemlje.

Nakon ceremonije polaganja venaca prisutnima su se obratili Mioljub Josipović, počasni predsednik SUBNOR-a opštine Bogatić, predsednik SUBNOR-a opštine Šid i predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine Jovo Baroševčić.

U svom obraćanju Baroševčić je posebno ukazao na istorijski značaj 24. avgusta 1943. godine, jednog od najvažnijih datuma u ratnoj istoriji Martinaca. Toga dana se na Glišinom salašu, u Zabranu kod Martinaca, okupilo više od 400 mladića i devojaka, spremnih da napuste svoje domove i priključe se partizanskim jedinicama i Narodnooslobodilačkoj borbi.

Predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine naglasio je da njihova odluka nije bila samo čin lične hrabrosti, već i svedočanstvo snažnog antifašističkog opredeljenja naroda Srema. Mladi Martinčani su u jednom od najtežih perioda naše istorije izabrali borbu za slobodu, svesni opasnosti i žrtava koje takav izbor nosi. Baroševčić je poručio da sećanje na njihovu borbu ne sme da ostane samo deo istorijskih knjiga i prigodnih godišnjica, već mora da bude trajna obaveza sadašnjih i budućih generacija. Negovanje kulture sećanja, očuvanje istine o Narodnooslobodilačkoj borbi i suprotstavljanje pokušajima revizije istorije ostaju jedan od najvažnijih zadataka SUBNOR-a.

Poseban deo svog obraćanja predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine posvetio je potrebi za jedinstvom, solidarnošću i međusobnim poštovanjem, ističući da su to vrednosti koje su bile neophodne u najtežim vremenima, ali koje su podjednako važne i danas.

-Danas, kada nam je jedinstvo potrebnije nego ikada, moramo čuvati ono što nas spaja, negovati slobodarske i antifašističke tradicije i biti dostojni onih koji su se borili i dali živote za slobodu koju danas imamo – poručio je Baroševčić.

Tradicionalno okupljanje u Martincima još jednom je pokazalo da sećanje na 24. avgust 1943. godine i na više od 400 mladih ljudi koji su krenuli putem antifašističke borbe ostaje duboko utkano u identitet ovog sremskog mesta. Čuvajući uspomenu na njih, čuvaju se i vrednosti za koje su se borili, sloboda, antifašizam, solidarnost i jedinstvo naroda.

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