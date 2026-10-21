Održan “Srem Klob – Kob Fest”

U subotu, 17. oktobra, Slovački park u Šidu bio je domaćin 29. “Srem Klob – Kob Festa”, manifestacije koja iz godine u godinu neguje i promoviše bogatu gastronomsku tradiciju Srema, a koju organizuje Udruženje „Sremska svinjokolja i kobasicijada“ Šid.

Manifestacija je započela u petak, 16. oktobra, održavanjem 3. međunarodne konferencije autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope, u Velikoj sali Slovačkog doma u Šidu.

Manifestaciju je svečano otvorio pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, čime je označen početak bogatog takmičarskog i manifestacionog programa.

Nakon otvaranja sekretar je održao kratak sastanak sa domaćim proizvođačima suhomesnatih proizvoda. Jedan od najatraktivnijih delova manifestacije bilo je takmičenje u brzoj obradi mesa, u kojem su učestvovale četiri ekipe. Nakon prikazanog umeća i takmičarskog nadmetanja, ostvaren je sledeći plasman:

1. mesto i apsolutni šampion – „Grmečka kobasica“, Bravsko (BiH)

2. mesto – „Sremska svinjokolja i kobasicijada“, Šid

3. mesto – Klanica i pečenjara „Janošević“, Kukujevci

4. mesto – Planinsko meso „Biftek“, Šipovo (BiH)

Posebnu pažnju privuklo je tradicionalno takmičenje u pravljenju sveže kobasice, na kojem je svoje znanje, veštinu i umeće pokazalo čak 29 takmičarskih ekipa.

Prestižnu titulu apsolutnog šampiona osvojila je Klanica i pečenjara „Janošević“ iz Kukujevaca, potvrdivši kvalitet i majstorstvo u pravljenju domaće kobasice. Veliku pažnju i dobro raspoloženje donelo je i atraktivno takmičenje u brzom jedenju kobasica. Titulu pobednika poneo je Boban Đurđević iz Šida, koji je bio najuspešniji u ovom zanimljivom nadmetanju.

Priznanja su osvojili:

Najlepše uređen štand – izlagači: „Dućan sira“, Valjevo

Najudaljeniji izlagač: „Interwood“, Pojate

Najlepši štand – takmičarske ekipe: „Grmečke vile“

Najudaljenija takmičarska ekipa: Sladkovičovo, Slovačka

Za sjajnu završnicu programa u Slovačkom parku pobrinuo se Tamburaški orkestar „Ladan Špricer“ iz Golubinaca, koji je svojim koncertom dodatno ulepšao ovogodišnju manifestaciju.

Uz zvuke tamburice, dobru atmosferu i druženje, posetioci su uživali u završnici još jednog uspešnog “Srem Klob – Kob Festa”.

Nakon završetka programa u Velikoj sali Slovačkog doma u Šidu, priređena je svečana večera za partnerska udruženja i sponzore manifestacije. Bila je to prilika da se u prijateljskoj atmosferi nastavi druženje, razmene utisci sa ovogodišnjeg festivala i dodatno učvrste veze i prijateljstva koja se godinama grade kroz zajedničko negovanje tradicije.

Tekst i foto: sremskakobasicijada.rs

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