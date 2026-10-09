  • petak, 9. oktobar 2026.
Dojave o bombama u školama širom Srema
Crna hronika
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Dojave o bombama u školama širom Srema

9. oktobar 2026. godine

Više škola na području Srema danas je dobilo dojave o postavljenim bombama. Dojave su, kako saznajemo, stigle putem mejla, a isti slučajevi zabeleženi su i širom Srbije.

Prema informacijama Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, policijski službenici su uveliko na terenu i vrše kontradiverzione preglede.

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