Dojave o bombama u školama širom Srema

Više škola na području Srema danas je dobilo dojave o postavljenim bombama. Dojave su, kako saznajemo, stigle putem mejla, a isti slučajevi zabeleženi su i širom Srbije.

Prema informacijama Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, policijski službenici su uveliko na terenu i vrše kontradiverzione preglede.

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