  • nedelja, 25. oktobar 2026.
Voćnjaci posle berbe: Pripreme za novu sezonu
Inđija | Poljoprivreda
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Voćnjaci posle berbe: Pripreme za novu sezonu

25. oktobar 2026. godine

Iako se najveći deo ovogodišnje berbe voća privodi kraju, za voćare nema predaha. Oktobar je period kada se sumiraju rezultati proizvodne godine, procenjuje stanje stabala i obavljaju radovi koji treba da doprinesu zdravijem zasadu i boljem rodu naredne sezone.

U voćnjacima je sada važno ukloniti zaostale i trule plodove, opalo lišće i zaražene delove biljaka, kako bi se smanjio rizik od pojave bolesti u narednoj vegetaciji.

Pažnju treba posvetiti i stanju zemljišta, prihrani i jesenjoj zaštiti, u skladu sa potrebama konkretne voćne vrste.

Dragan Krivošija, voćar iz Novog Slankamena, kaže da je ovo važan period za procenu stanja u voćnjacima i pripremu za narednu proizvodnu godinu.

Prema njegovim rečima, jesenji radovi predstavljaju važan deo proizvodnog ciklusa, jer se pravovremenom negom i zaštitom voćaka stvaraju povoljniji uslovi za njihovo zimsko mirovanje i početak nove vegetacije.

Za voćare iz Novog Slankamena, mesta sa dugom tradicijom voćarske proizvodnje, svaka sezona donosi nove izazove, a iskustvo, pažljivo praćenje stanja u zasadima i pravovremena primena agrotehničkih mera ostaju važni preduslovi uspešne proizvodnje.

M.S.

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