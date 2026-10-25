Voćnjaci posle berbe: Pripreme za novu sezonu

Iako se najveći deo ovogodišnje berbe voća privodi kraju, za voćare nema predaha. Oktobar je period kada se sumiraju rezultati proizvodne godine, procenjuje stanje stabala i obavljaju radovi koji treba da doprinesu zdravijem zasadu i boljem rodu naredne sezone.

U voćnjacima je sada važno ukloniti zaostale i trule plodove, opalo lišće i zaražene delove biljaka, kako bi se smanjio rizik od pojave bolesti u narednoj vegetaciji.

Pažnju treba posvetiti i stanju zemljišta, prihrani i jesenjoj zaštiti, u skladu sa potrebama konkretne voćne vrste.

Dragan Krivošija, voćar iz Novog Slankamena, kaže da je ovo važan period za procenu stanja u voćnjacima i pripremu za narednu proizvodnu godinu.

Prema njegovim rečima, jesenji radovi predstavljaju važan deo proizvodnog ciklusa, jer se pravovremenom negom i zaštitom voćaka stvaraju povoljniji uslovi za njihovo zimsko mirovanje i početak nove vegetacije.

Za voćare iz Novog Slankamena, mesta sa dugom tradicijom voćarske proizvodnje, svaka sezona donosi nove izazove, a iskustvo, pažljivo praćenje stanja u zasadima i pravovremena primena agrotehničkih mera ostaju važni preduslovi uspešne proizvodnje.

M.S.

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