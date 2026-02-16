  • ponedeljak, 16. februar 2026.
25.Dani vina u Rivici-prijem uzoraka 21.i 22.februara
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

25.Dani vina u Rivici-prijem uzoraka 21.i 22.februara

16. februar 2026. godine

Rivica-Mesna zajednica Rivica i Zavičajno društvo „Fruškogorje“ Rivica, uz podršku Turističke organizacije Opštine Irig organizovaće 25. Dane vina u Rivici 7. i 8 marta 2026. godine. Manifestaciji je kao i prethodnih godina prethodiće ocenjivanje vina, prijem uzoraka je zakazan za 21. i 22.februar od 10 do 19 časova u Mesnoj zajednici. Zainteresovani proizvođači treba da dostave litar ili dva puta po 0,75 litara vina. Pokrovitelj vinske manifestacije su Pokrajinski sekretatijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Opština Irig. I ove godine očekivanja su da manifestacija prevaziđe lokalne okvire i da program organizovan u čast vinara i vinogradara još jednom bude brend Rivice i iriške opštine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Vesna Žambok, četiri decenije posvećenosti ljudima i zdravstvu – Sestrinstvo je profesija srca, ne samo struke
categories_image
Otvoren konkurs za upis u vojne škole
categories_image
Zaplenjeno oko 400 kilograma osušenog duvana
categories_image
Protekle nedelje rođene 23 bebe
categories_image
Obeležen Sveti Trifun, slava Opštine Irig
categories_image
Rezidba loze u školskom vinogradu u Rumi
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti

Zaplenjeno 465 kilograma duvana

categories_image

Društvo | Sremska Mitrovica

Delegacija iz Kine u Sremskoj Mi...

categories_image

Servis | Vesti | Ruma

Radovi u Glavnoj kod Grobljanske

categories_image

Vesti | Irig

Opština Irig obeležila slavu Sve...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt