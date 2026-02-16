25.Dani vina u Rivici-prijem uzoraka 21.i 22.februara

Rivica-Mesna zajednica Rivica i Zavičajno društvo „Fruškogorje“ Rivica, uz podršku Turističke organizacije Opštine Irig organizovaće 25. Dane vina u Rivici 7. i 8 marta 2026. godine. Manifestaciji je kao i prethodnih godina prethodiće ocenjivanje vina, prijem uzoraka je zakazan za 21. i 22.februar od 10 do 19 časova u Mesnoj zajednici. Zainteresovani proizvođači treba da dostave litar ili dva puta po 0,75 litara vina. Pokrovitelj vinske manifestacije su Pokrajinski sekretatijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Opština Irig. I ove godine očekivanja su da manifestacija prevaziđe lokalne okvire i da program organizovan u čast vinara i vinogradara još jednom bude brend Rivice i iriške opštine.

