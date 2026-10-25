IZBORI 2026: Izlaznost u Sremu (UŽIVO)

Prema dostupnim podacima, izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Sremu po lokalnim samoupravama do 9 časova izgleda ovako:
Sremska Mitrovica: 13,6%
Opština Ruma: 13,8%
Opština Inđija: 13,4%
Opština Šid: 15,3%
Opština Stara Pazova: 16,1%
Opština Pećinci: 19,1%
Opština Ruma: 13,5%
Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Like this:
Like Loading...