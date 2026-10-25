IZBORI 2026: Izlaznost u Sremu (UŽIVO)

Prema dostupnim podacima, izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Sremu po lokalnim samoupravama do 9 časova izgleda ovako:

Sremska Mitrovica: 13,6%

Opština Ruma: 13,8%

Opština Inđija: 13,4%



Opština Šid: 15,3%

Opština Stara Pazova: 16,1%



Opština Pećinci: 19,1%

Opština Ruma: 13,5%

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